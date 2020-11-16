Galatasaray'da liseli başkan aranıyor!

Galatasaray'da yönetim uzun bir süredir seçim baskısı altındaydı… Hatta seçime gidilmesi için davalar dahi açıldı. Uzun bir süre direnen Başkan Mustafa Cengiz, mahkemenin görüleceği tarihe (bugün) kısa bir süre kala olağanüstü kongre kararı aldı. Mayıs ayındaki olağan seçim tarihine az bir zaman kala alınan bu seçim kararı "Gerek var mıydı" tartışmalarını beraberinde getirse de ok yaydan çıktı. Cengiz'in "26 Aralık'ta seçime gidiyoruz" açıklamasıyla adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar.



YARSUVAT: TEK ADAY İSTİYORUZ!

Üç adayın da Galatasaray Liseli olmaması dikkat çekerken bu aşamada gözler lisenin önde gelen isimlerine çevrildi. Zira son seçimi de liseli Dursun Özbek'i geçerek Mustafa Cengiz kazandı. Çok adaylı bir kongre istemeyen liseliler, çoğunluğun kabul edeceği bir çatı aday arayışında… Nitekim ilk açıklama da liseli eski başkan Duygun Yarsuvat'tan geldi. Sağlığı nedeniyle çatı aday olamayacağını belirten Yarsuvat, "Aklımızda bir çatı adayı var ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz" dedi. Görülen o ki liselilerin arayışları bir süre daha devam edecek.



CENGİZ ADAY OLACAK MI?

Mustafa Cengiz seçim kararı aldı ama aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. "Bizim görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan kesim var. Bu kesime 'Buyrun, gelin' diyoruz. Er meydanını açıyoruz" diyen Başkan, adaylığı konusunda henüz karar vermediğini ifade etmişti. Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle kongreye girmeyeceği ve aday olmaları halinde Abdurrahim Albayrak veya Yusuf Günay'a destek verebileceği ifade ediliyor.



SEÇİM NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray yönetimi, 26 Aralık'a seçime gitme kararı alırken pandemi nedeniyle izin alıp alamayacağı merakla bekleniyordu. Seçimin, İçişleri Bakanlığı tarafından kurallara uyulması şartı ile uygun bulunduğu belirtildi. Yönetimin, ayrıca kongrenin nerede yapılacağını da açıklaması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray tüzüğüne göre seçimlerin lisede yapılması gerekiyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor.



YENİ BAŞKANI BEKLEYEN 5 ÖNEMLİ SORUN

Ocak ayında Terim'in istediği transferleri yapacak. Takımdaki eksikleri giderecek.

Terim ile yönetim arasındaki kaosu sona erdirecek.

Nakit akışını düzenleyecek. Futbolcuların zamanında ücretlerini almasını sağlayacak.

Futbol faaliyetinin iyiye gitmesini sağlayacak. Gelir gider dengesini sağlayacak.

Diğer spor dallarına hakim olan umutsuzluğu ortadan kaldıracak.