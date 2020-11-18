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ve 'ın savaşı!

Son dakika haberleri... Bundesliga'da gösterdiği performansla A 'a kadar yükselen için ve , 'ın ardından bir kez daha transfer savaşı verecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:58 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı!
Bu sezon yaptığı takviyelerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de şova hazırlanıyor. Geniş ve alternatifli kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de işi sıkı tutmayı hedefliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertliler, bu kez de Kenan Karaman için yarışa girecek. Fenerbahçe, uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan milli futbolcunun transferi konusunda kısa süre içinde harekete geçecek.

EMRE ABİ İŞBAŞINDA!
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, formasını giydiği Alman 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye ocak ayında imza attırmayı planlıyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, önceki transferlerde olduğu gibi Kenan'la yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacak. Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden imza attırmak istediği Kenan Karaman, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğündeki A Milli Takım'ın da son dönemde vazgeçilmezleri arasına girdi.

MİLLİ TAKIM'DA YILDIZLAŞTI
Ay-yıldızlı ekibin son maçında öne çıkan isimlerin başında tartışmasız Kenan Karaman geliyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de başladığı son 5 milli karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, milli formayla toplam çıktığı 16 maçta da 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

147 MAÇ 23 GOL 14 ASİST
kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Dusseldorf formaları giyen Kenan Karaman 147 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 23 ağları sarstı, 14 asist yaptı.

Düsseldorf ile bu sezon 6 maça çıkan Kenan Karaman, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı!
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