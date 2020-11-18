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İşte 'nin maçı 11'i

Milli araya 17 puanla ikinci sırada giren 'de , 'in 9. haftasında sahaya çıkacakları deplasmanının 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:58 Son Güncelleme: 18.11.2020 02:13 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

ile oynanacak 9. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren 'de kadro şekillendi.

İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

'un milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde Başkent ekibine karşı sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

Kalede Altay ile başlayacak olan Bulut, sakatlığı bulunan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare, savunmanın göbeğinde Lemos-Tisserand ikilisi, solda da Caner'e forma verecek.

İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

Fotomaç'ın haberine göre ortada Gustavo- Ozan, önlerinde - Sosa-Perotti, en uçta da Samatta'nın forma giymesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

İŞTE BULUT'UN G.BİRLİĞİ MAÇI 11'İ:
Altay, Sangare, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, , Sosa, Perotti, Samatta.

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İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i
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