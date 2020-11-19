Beşiktaş'a Balotelli transferinde İngiliz rakip

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosuna mutlak bir forvet kazandırmak isterken gündemine yeniden Mario Balotelli'yi almıştı. Kara Kartal'ın İtalyan golcü için girişimlere başlayacağı esnada sürpriz bir rakibi çıktı. Daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formasını giyen ve son olarak Brescia'da oynayan Mario Balotelli için uzun süredir Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın, golcü futbolcuyu veto etmesine karşın ilerleyen zamanlarda olumlu yanıt vermişti. Sky Sports, konu ile ilgili yazdığı haberde İtalyan golcüye İngiltere Championship takımlarından Barnsley'in talip olduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre şu anda Barnsley yetkilileri Chien Lee ve Paul Conway, hem Balotelli hem de menajeriyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.