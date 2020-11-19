Galatasaray'da yeni yönetimin görev süresi belli oldu!

Galatasaray, 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gitmeye hazırlanırken yeni yönetimin görev süresi de tartışmaya devam ediyor. Zira sarı-kırmızılı kulüpte seçimler mayıs ayında yapılıyor. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylığını açıklarken üç isim içinde sadece Özyalçın, mayıs ayına kadar göreve talip olduğunu açıkladı. Böyle bir dönemde üç aday çıkmasının önemli olduğunu belirten eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, "Doğru olan, Mayıs'a kadar görev yapacak bir yönetim seçmektir. Yeni gelen yönetim 5 aylığına göreve geldiğini kabul etmeli" dedi.



TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ve Cengiz Özyalçın'ın mayıs ayında yapılacak seçime kulübü başarıyla taşıyacağını ifade eden Özdoğan, "Özyalçın, Galatasaray'da Metin Oktay ve Turgay Şeren'le top oynamış bir insan. Galatasaraylı Sporcuların Derneği'nin kurucu başkanıdır. Yönetimde ikinci başkanlık ve genel sekreterlik yapmıştır. Bu tecrübeleri ile Fatih Terim'in en iyi anlayan isim olacaktır. Cengiz Özyalçın başkan olursa, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adayıdır. Bir ağabey olarak, olarak Galatasaray'ı Mayıs'taki olağan seçime kadar başarıyla götürecektir" diye konuştu.



PROJELER BOŞA ÇIKTI

Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da birçok konu belirsizliğe büründü. Başkan Mustafa Cengiz'in seçim kararı almasıyla birlikte; Sancaktepe'de 8 olimpik branşın tesislerinin bulunacağı kampüs yapılması, Kemerburgaz'daki mandıra ve maden işgalinin bitirilmesi, otel projesini iptal etme ve Ali Sami Yen Kompleksi'nin çevresine Teknokent projesi de boşlukta kaldı. Yeni gelecek başkanın bu projeleri devam ettirmeyeceği de zaman içinde belli olacak.



ALBAYRAK ÇATI ADAYININ LİSTESİNDE OLACAK

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da "taht oyunları" devam ediyor… Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel... Bir de camianın önde gelen isimleri "çatı aday" için çalışmalar yapılıyor. Cengiz Özyalçın da "çatı aday" olarak anılsa da henüz konsensüs sağlanmış değil. Liselilerin, herkesi kapsayacak bir yönetim üzerinde çalıştıkları ve oldukça güçlü bir liste olacağı konuşuluyor. Sedat Doğan, Mete Başol, Mete İlkiz ve Ebru Köksal'ın bu listede olacağı hatta Abdurrahim Albayrak'ın da bu listeye dahil edileceği belirtiliyor.