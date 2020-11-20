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için iddiası!

Son dakika haberleri...İngiliz basınında bir dönem İngiliz futbolunun çok şey beklediği eski 'li 'ın adı Beşiktaş için yazıldı. Haberde Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için iki tercihten biri olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:49 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:54 ABONE OL
Beşiktaş için Jack Wilshere iddiası!

Devre arası transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Onsideview'un haber sitesi, Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta 1 numara dert

YA GERRARD YA BEŞİKTAŞ

Öte yandan şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade dildi. Bunula beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi. Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.

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WEST HAM'DAN AYRILDI

Kariyerine Luton altyapısında başlayan ve buradan Arsenal altyapısına transfer olan Wilshere, 2009-10 sezonunda Bolton, 2016-17 sezonunda Bournemouth'a kiralanmıştı. Öte yandan son olarak West Ham United'da oynayan yıldız orta saha oyuncusu buradan da ayrıldı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. (FOTOMAÇ)

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Beşiktaş için Jack Wilshere iddiası!
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