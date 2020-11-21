Ağlanacak haline gülüyor!

Galatasaray'ınbonuslarla13 milyon Euro'yu bulan bir bonservisleKasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagnesorun olmaya devam ediyor. Performansındanmemnun kalınmadığı içinSenegalli golcü, döndü amaakıllanmadı. Babel'in Koronavirüs'e yakalandığı,Falcao'nun sakat olduğu bu dönemdeANTRENMAN performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.CLUB BRUGGE'DE dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı.ÖZEL hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu. Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiğiSADECE sarı-kırmızılı oyuncuların yer aldığı, antrenman saatleri, izin günleri gibi rutin bilgilerin yazıldığı WhatsApp grubuna garip paylaşımlarda bulunuyor.Diagne'ye cevap vermeyen takım arkadaşları ise o esnada Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmuştu.HEM saha içi hem saha dışında beklentileri karşılayamayan Diagne'yi, Terim, mecbur kalmadıkça 11'de kullanmayı düşünmüyor.Sivas deplasmanında Galatasaray'da ilk 11'de olan 5 isim Kayserispor'a karşı yok. Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu oyuncuların tedavileri sürüyor. Omar Elabdellaoui kendisini çabuk toparlasa da yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi semptomları olan Arda ile Babel için süreç bir hayli sıkıntılı geçiyor.Galatasaray'ın kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da online olarak video-konferans yöntemi ile gerçekleşecek. Divan Kurulu'nu protesto eden Yönetim Kurulu'nun geçen ay olduğu gibi yine toplantıya katılmayacağı öğrenildi.Kayseri maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü. Fatih Terim, takımı sık sık uyarırken isteklerini de bir bir anlattı