Ağlanacak haline gülüyor!

Galatasaray'ın 2018-19 sezonununara transfer döneminde, bonuslarla13 milyon Euro'yu bulan bir bonservisleKasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagnesorun olmaya devam ediyor. Performansındanmemnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibiBrugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü amaakıllanmadı. Babel'in Koronavirüs'e yakalandığı,Falcao'nun sakat olduğu bu dönemdeDiagne'ye forma için şans doğdu amahocası Fatih Terimona güvenmiyor.
İŞTE HERKESİ ÇİLEDEN ÇIKARAN VUKUATLARI
ANTRENMAN performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.
CLUB BRUGGE'DE dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı. Artık Senegal MilliTakımı'na da çağrılmıyor.
ÖZEL hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu. Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiği uyarılarınarağmen 20 gün önce doğumgününü restaurantta kutladı.
SADECE sarı-kırmızılı oyuncuların yer aldığı, antrenman saatleri, izin günleri gibi rutin bilgilerin yazıldığı WhatsApp grubuna garip paylaşımlarda bulunuyor. Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0yenilince ağlayan Fenerbahçelitaraftar fotoğrafını gruba attı, Diagne'ye cevap vermeyen takım arkadaşları ise o esnada Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmuştu.
HEM saha içi hem saha dışında beklentileri karşılayamayan Diagne'yi, Terim, mecbur kalmadıkça 11'de kullanmayı düşünmüyor. Sağlıkheyeti de Falcao'yu Kayserimaçına yetiştirmek için yoğunmesai harcıyor.
HASTALIK SIKINTILI GEÇİYOR
Sivas deplasmanında Galatasaray'da ilk 11'de olan 5 isim Kayserispor'a karşı yok. Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu oyuncuların tedavileri sürüyor. Omar Elabdellaoui kendisini çabuk toparlasa da yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi semptomları olan Arda ile Babel için süreç bir hayli sıkıntılı geçiyor.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Galatasaray'ın kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da online olarak video-konferans yöntemi ile gerçekleşecek. Divan Kurulu'nu protesto eden Yönetim Kurulu'nun geçen ay olduğu gibi yine toplantıya katılmayacağı öğrenildi.
İSTEKLERİNİ TEK TEK ANLATTI
Kayseri maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü. Fatih Terim, takımı sık sık uyarırken isteklerini de bir bir anlattı