Fenerbahçe gol oldu yağdı! Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. Haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Perotti(2), Sosa, Ozan Tufan kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de 4 futbolcu ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.

İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu

EROL BULUT'UN 100. MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi.



Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı. Öte yandan karşılaşmadan önce sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde sportif direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Ozan Tufan ve Luis Gustavo, Erol Bulut'a 100. maç hatırası için arkasında "100" yazan Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Gençlerbirliği'ne golünü attı ve o isme koştu!

LEMOS SAĞ BEKTE

Fenerbahçe'de sağ bekler Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle bu bölgede Lemos görev aldı. Asıl mevkisi stoper olan Uruguaylı isim Gençlerbirliği karşısında sağ bekte oynadı.



FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İLK MAÇ

Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemedi.

Erol Bulut'tan şaşırtan 5-1 yorumu: İyi değildik!