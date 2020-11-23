Manchester City'nin hedefindeki isim Jack Grealish

The Independent'in haberine göre, Harry Kane ve Lionel Messi gibi de dahil olmak üzere birçok isim üzerinde yoğunlaşılırken, Pep Guardiola İngiliz yıldız Jach Grealish'i bir adım öne taşıdı. Geçen yaz döneminde Manchester United Grealish'i transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak 70 milyon Sterlin'lik maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

Eylül ayında Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzlayan 25 yaşındaki futbolcunun, Villa Park'tan ayrılışı 100 milyon Sterlin'e mal olacak. Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Grealish, 8 yaşında altyapısına dahil olduğu Aston Villa'nın A takımındaki ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıkmıştı. Bu sezon takımıyla 9 maça çıkan Greealish, 5 gol, 5 asist üretti.