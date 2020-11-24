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Zlatan Ibrahimovic’ten 21’e !

, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda. Bu sebepten dolayı 'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, kendisinden izin almadan yüzünü kullanan 21'e gösterdi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:17 Son Güncelleme: 24.11.2020 16:29 ABONE OL
Zlatan Ibrahimovic’ten FIFA 21’e sert tepki!

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.

Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Zlatan Ibrahimovic’ten FIFA 21’e sert tepki!
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