Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek.
Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin oynamayacağı kesinleşmişti. Gönül de yetişmezse bu mevkide mecburen Lemos ya da Ozan Tufan formayı giyecek. Ancak Lemos'un Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansı Erol Bulut'u endişelendiriyor. (Fotomaç)Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye! Fenerbahçe'de Perotti seferberliği İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 3 vazgeçilmezi! Usta yorumcudan flaş Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!