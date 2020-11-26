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- derbisi öncesi gelişmesi!

'de pazar akşamı dev bir maç oynanacak. Sahasında 'ı konuk edecek olan 'de, derbi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. 'nin yokluğunda sağ bek sıkıntısı çeken Kanarya'ya, 'den iyi haber geldi.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:20 Son Güncelleme: 26.11.2020 08:26 ABONE OL
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek.

Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin oynamayacağı kesinleşmişti. Gönül de yetişmezse bu mevkide mecburen Lemos ya da Ozan Tufan formayı giyecek. Ancak Lemos'un Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansı Erol Bulut'u endişelendiriyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!
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