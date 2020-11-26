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Son dakika: Erol Bulut'tan açıklaması! "Sakatlığı..."

, ile oynanan maçında sakatlanan 'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:43 Son Güncelleme: 26.11.2020 12:14 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan Samatta açıklaması! Sakatlığı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Samatta'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Samatta açıklaması!

Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

(Beşiktaş derbisi ile ilgili) Her iki takımda da eksiklikler var. Üzerine koymaya çalışıyoruz. İyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz.

Samatta'yı son maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu maçını düşünerek oyundan aldık. Sakatlığını bilmiyorduk. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak sakatlığı ile ilgili. Bizim için çok önemli bir futbolcu. İlk 11'deki yerini kaybetmedi. İhtiyacımız olan bir futbolcu diğerlerinde de olduğu gibi. İnşallah en kısa sürede takıma dönecek.

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Son dakika: Erol Bulut'tan Samatta açıklaması! "Sakatlığı..."
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