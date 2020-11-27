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'de bir istifa daha! 'dan ayrıldı

Son olarak 'da 'u 3-0 yenerek bir üst tura yükselen 'da , istifa ederek ekibi ile yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 16:05 Son Güncelleme: 27.11.2020 16:25 ABONE OL
Süper Lig'de bir istifa daha! İrfan Buz Kasımpaşa'dan ayrıldı

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'da 24 Erzincanspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz, istifa ederek İstanbul ekibi ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi Kasımpaşa'da daha önce de Mehmet Altıparmak, yönetimin kadroya karışmasından dolayı istifa kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapar Buz, şu ifadeleri kullandı;

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

Kasımpaşa teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."



AYNI GÜNDE 2 İSTİFA BİRDEN!
Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz'un öncesinde aynı gün sabah saatlerinde kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan Reçber de istifa etmişti. Reçber'in istifasının ardından Buz'un da görevinden ayrılması kulüp içinde ciddi sorunlar yaşandığı şeklinde yorumlandı.

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Süper Lig'de bir istifa daha! İrfan Buz Kasımpaşa'dan ayrıldı
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