Süper Lig'de bir istifa daha! İrfan Buz Kasımpaşa'dan ayrıldı

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'da 24 Erzincanspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz, istifa ederek İstanbul ekibi ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi Kasımpaşa'da daha önce de Mehmet Altıparmak, yönetimin kadroya karışmasından dolayı istifa kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapar Buz, şu ifadeleri kullandı;

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.