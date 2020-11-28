Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk maçında Fatih Karagümrük karşısında çıkmış ve iki golle yıldızlaşmıştı. Daha sonra çıktığı maçlarda golle buluşamayan Tanzanyalı, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisine 6 milyon ödediği Samatta için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in Voetbal24'ten derlediği habere göre Tanzanyalı yıldıza talip çıktı.

Belçika ligi ekiplerinden Club Brugge'ün gol sorununu çözmek için Samatta'yı listeye aldığı belirtildi. Lacivert-siyahlı ekibin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

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