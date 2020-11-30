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'de bir ayrılık daha! Erzurumspor'da ile yollar ayrıldı

'de çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Erzurumspor'da ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:55 Son Güncelleme: 30.11.2020 15:57 ABONE OL

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve 17. sırada bulunan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İŞTE BB ERZURUMSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Teknik Direktörümüz Mehmet lizdilelde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

BB Erzurumspor Kulübü

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Süper Lig'de bir ayrılık daha! BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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