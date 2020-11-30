Süper Lig'de bir ayrılık daha! BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve 17. sırada bulunan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı.



İŞTE BB ERZURUMSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Teknik Direktörümüz Mehmet lizdilelde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.



BB Erzurumspor Kulübü



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