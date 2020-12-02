Livaja için yeni adım

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katamadığı Hırvat forvet Marko Livaja için yeniden adım atmaya hazırlanıyor.Yönetimin, 27 yaşındaki Hırvat santrfor konusunda devre arasında tüm şartları zorlayacağı ancak Yunan ekibinin oyuncuyu satmama yönündeki tavrının devam etmesi halinde,Oyuncunun menajeri Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, futbolcunun da kendisine yönelik ilgiden dolayı mutlu olduğu öğrenildi. Bu sezon AEK ile çıktığı 13 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Livaja,Temmuz 2018'de Las Palmas'tan AEK Atina'ya 1.8 milyon Euro'ya transfer olan Marko Livaja, Yunan ekibiyle 135 maçta 40 gol attı ve 29 gol pası verdi. Hırvatistan Milli Takımı formasını da giyen 27 yaşındaki santrfor, futbol kariyeri boyunca da 259 maçta 63 gol atıp 36 asist yaptı.