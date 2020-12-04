Fenerbahçeli yıldıza mızıkçı çocuk benzetmesi!

8 puanlık gereksiz kayıplara mahsuben Fenerbahçeli bir arkadaşım "Daha çok maç var" dedi, "Bu kayıplar normal sayılmalı." Bazı fotoğraflar gözümüzün önünden hızla geçip gider ama görmek istediklerimizi yakalayabiliriz. "Şampiyonluk ipi en fazla 2 puan farkla göğüslenir" dedim, "neler kaybettiğinizin farkında mısınız?" "Herkes puan kaybediyor" diye karşılık verince "Doğru" dedim, "Nasılsa topallayan da yol alıyor koşan da." Ama kaç yıldır şampiyonluk özlemiyle lige başlayan bir takımın diğerlerine benzememesi gerektiğini söylemeye gerek duymadım. Çünkü