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Son dakika haberleri... Sezon başında kadroya katılan Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü takviye istedi. Temasa geçilen Romalı Jesus çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 02:10 Son Güncelleme: 9.12.2020 02:26 ABONE OL
Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen 'de teknik patron devre arasında stoper takviyesi istemişti.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu için nabız yoklamıştı.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi 'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

'nin Jesus'u yaz döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.

Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

37 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Takvim'in haberine göre 23 kez U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.

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Juan Jesus'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
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