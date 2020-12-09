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- maçının yeni hakemleri açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Temsilcimiz 'in 'ye konuk olduğu müsabakanın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle maç yarıda kaldı. Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya yapılan bu ırkçı saldırının ardından iki takım da soyunma odasına gitti ve karşılaşma bu akşama (9 Aralık) ertelendi. Maçı yönetecek yeni hakemler de açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 09:22 Son Güncelleme: 9.12.2020 09:26 ABONE OL
PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Paris Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Bu sırada İstanbul Yardımcı Antrenörü , 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul 'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

YENİ HAKEMLER AÇIKLANDI

UEFA, iki kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, hakem değişimiyle maçın devam edeceğini açıkladı.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Ancak Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, Crivelli ve Carlos Ponck, protestolarını devam ettirerek maça çıkmak istemedi. Diğer futbolcular da takım arkadaşlarına destek vererek sahaya çıkmaktan vazgeçti.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Paris Saint Germain'li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo'ya destek vererek, maçın ertelenmesini istedi. Uzun süren görüşmelerin ardından UEFA, maçı bir gün erteleyerek bu akşam (çarşamba) TSİ 20.55'te oynanmasına karar verdi.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı

Kaldığı yerden devam edecek mücadelenin hakemleri de değişti. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

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PSG-Başakşehir maçının yeni hakemleri açıklandı
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