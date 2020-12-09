Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.