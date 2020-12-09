Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Son dakika: Irkçı hakem ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi H Grubu PSG-M. maçında Rumen dördüncü hakem ırkçı söylemlerde bulunmasına tepkiler sürüyor. M. Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'nun daha önce de skandallarının olduğu ve bu yüzden sürekli tepkiler aldığı ortaya çıktı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu ile ilgili o şok edici iddialar

Giriş Tarihi: 9.12.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Medipol , Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Rumen dördüncü hakem 'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol 'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. , tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Irkçılık, 'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. 'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

ROMANYA ÇALKALANDI!

Paris Saint Germain - Medipol maçında dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun, 'ya ırkçı söyleminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, 'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

SON MAÇIYMIŞ

Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - maçının hakemi , iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

PSG- maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG- maçında 'ya yapılan ırkçılık sonrası Romanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem 'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

için maçın ardından yüzbinlerce 'yanındayız' mesajı paylaşıldı.

Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Neymar ve Mbappe de sahada olup biteni gördükten sonra hakeme tepkilerini dile getirip Başakşehirli futbolcuların yanlarında yer aldılar.

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Son dakika: Irkçı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı! Maçtan önce...
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