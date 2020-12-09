Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

NE SKANDALLARI VARMIŞ
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ
Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
PSG DESTEK GÖSTERDİ
Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'ya tepki gösteren yalnızca Başakşehir cephesi olmadı. Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Mbappe ve Kimpembe, Medipol Başakşehir'in protestosuna destek oldu. Özellikle Kimpembe'nin "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.
HAKEM EKİBİ DEĞİŞTİ
Olayların devamında UEFA, PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı. Constantin Sebastian Coltescu ile birlikte tüm hakemleri görevden alan UEFA, karşılaşmaya yeni bir hakem ekibi atadı.
ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Romanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasının ardından açıklama yaptı.
"GEREKLİ AKSİYONLARI ALACAĞIZ"
Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.
OTELE KORUMAYLA GİTTİ
Fransız basınında yer alan haberde, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyuruldu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.
ESKİ SKANDALLARI ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik önlemleri altında kaldığı otele götürülen ırkçı hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişte imza attığı skandallar da ortaya çıktı. Webo'ya yaptığı ırkçılığı rezil sözlerle savunan Rumen hakemin sicili bir hayli kabarık çıktı.
İSVEÇ TEPKİ GÖSTERDİ
27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü.
"SANKİ 80'LERE DÖNMÜŞTÜK"
Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.
İKİ AY MAÇ ALAMADI
Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı.
SONRADAN AFFEDİLDİ
Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.
MESLEKTAŞI YERİN DİBİNE SOKTU
Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti:
"KATİL HAKEM"
"Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"
ÜLKESİNDE DE ELEŞTİRİLDİ
2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Colţescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu.
"KABUL EDEMEYİZ"
Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." demişti.
"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.
ORTA HAKEM DE ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı.
IRKÇILIĞA KULAKLARINI KAPATMIŞ
Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktardı.