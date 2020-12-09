Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

ORTA HAKEM DE ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı.

IRKÇILIĞA KULAKLARINI KAPATMIŞ

Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktardı.