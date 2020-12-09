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Son dakika: 'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! O hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Paris Saint German- maçında büyük bir skandala imza atıldı. Tüm dünyanın tepkisi neden olan maçın 4. hakemi Constantin , Başakşehir’in yardımcı antrenörü ’ya yaptığı ırkçı hareket sonrasında maç ertelendi. Büyük tartışmalara neden olayın baş kahramanı olan hakem Sebastian Coltescu'nun daha önce de birçok skandala karıştığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 9.12.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

NE SKANDALLARI VARMIŞ

Paris Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

PSG DESTEK GÖSTERDİ

Irkçı hakem Constantin 'ya tepki gösteren yalnızca cephesi olmadı. Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Mbappe ve Kimpembe, Medipol Başakşehir'in protestosuna destek oldu. Özellikle Kimpembe'nin "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

HAKEM EKİBİ DEĞİŞTİ

Olayların devamında UEFA, PSG - Medipol karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı. Constantin ile birlikte tüm hakemleri görevden alan UEFA, karşılaşmaya yeni bir hakem ekibi atadı.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem 'nun Medipol yardımcı antrenörü 'ya ırkçı saldırıda bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

"GEREKLİ AKSİYONLARI ALACAĞIZ"

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem 'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

OTELE KORUMAYLA GİTTİ

Fransız basınında yer alan haberde, UEFA'nın dördüncü hakem için dört koruma görevlendirdiğin duyuruldu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

ESKİ SKANDALLARI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik önlemleri altında kaldığı otele götürülen ırkçı hakem 'nun geçmişte imza attığı skandallar da ortaya çıktı. Webo'ya yaptığı ırkçılığı rezil sözlerle savunan Rumen hakemin sicili bir hayli kabarık çıktı.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

İSVEÇ TEPKİ GÖSTERDİ

27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

"SANKİ 80'LERE DÖNMÜŞTÜK"

Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

İKİ AY MAÇ ALAMADI

Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

SONRADAN AFFEDİLDİ

Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

MESLEKTAŞI YERİN DİBİNE SOKTU

Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti:

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

"KATİL HAKEM"

"Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

ÜLKESİNDE DE ELEŞTİRİLDİ

2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Colţescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

"KABUL EDEMEYİZ"

Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." demişti.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! o hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı

ORTA HAKEM DE ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı.

IRKÇILIĞA KULAKLARINI KAPATMIŞ

Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktardı.

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Son dakika: Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu! O hakem hakkında şok gerçek ortaya çıktı
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