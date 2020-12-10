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Griezmann'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için...

İspanyol kulübü 'da forma giyen Fransız futbolcu , sponsorları arasındaki Huawei firmasının, 'in yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 00:09 Son Güncelleme: 11.12.2020 02:31 ABONE OL
Griezmann'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için...

İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Griezmann, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Griezmann'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için...
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