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ekiplerine Avrupa'dan kötü haber!

Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup 'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan , 2022-2023 sezonunda ’ne direkt takım gönderemeyecek.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:04 Son Güncelleme: 11.12.2020 02:33 ABONE OL
Süper Lig ekiplerine Avrupa'dan kötü haber!

Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak.

Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var. Klasmanda 10. sıradaki Avusturya'nın 35,825 puanı bulunuyor.

ÜLKE PUANI KLASMANI
SIRA ÜLKE PUAN DEVAM EDEN TAKIM SAYISI
10 Avusturya 35,825 2
11 İskoçya 32,125 2
12 Ukrayna 31,7 1
13 Türkiye 30,1 0

Statü gereği klasmandaki ilk 10 ülke, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hakkına sahip.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götüren ekip, kendi liginde de Devler Ligi vizesi alırsa, klasmanda 11. ülkenin şampiyonu da bu dev turnuvaya eleme oynamadan katılım hakkı elde ediyor.

SÜPER LİG'DE BU SEZON ŞAMPİYON OLACAK TAKIMIN AKIBETİ SEZON SONUNDA BELLİ OLACAK
Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Aksi takdirde Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.

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Süper Lig ekiplerine Avrupa'dan kötü haber!
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