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Maxime Leverbe'yi gündemine aldı

Devre arası transfer döneminde Luyindama ya da Marcao'dan birini satmayı planlayan , alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Gündeme gelen son isim ise Fransız stoper Maxime Leverbe.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:24 ABONE OL
Galatasaray Maxime Leverbe'yi gündemine aldı

Fatih Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti.

Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu.

23 yaşındaki Fransız savunmacının Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor.

G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor. (Fotomaç)

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Galatasaray Maxime Leverbe'yi gündemine aldı
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