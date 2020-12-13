Galatasaray Maxime Leverbe'yi gündemine aldı

Fatih Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti.

Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu.

23 yaşındaki Fransız savunmacının Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor.

G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor. (Fotomaç)