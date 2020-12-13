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'da koronavirüs şoku! Kerem Aktürkoğlu pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 21:09 Son Güncelleme: 13.12.2020 22:46 ABONE OL
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Kerem Aktürkoğlu pozitif çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadelerine yer verildi.

O İSİM KEREM AKTÜRKOĞLU!
Öte yandan Galatasaray'da koronavirüse yakalanan isim de belli oldu. Genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu Instagram hesabından paylaştığı hikayede testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o paylaşım:

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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Kerem Aktürkoğlu pozitif çıktı
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