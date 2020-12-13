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'ın yıldızı Falcao'ya 4 milyon Euro!

Son dakika transfer haberleri... , G.Saray’da 6 milyon Euro alan, Falcao’ya senelik 4 milyon Euro önerdi. Golcü oyuncunun bu teklife sıcak batığı iddia edilidi.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 01:37 ABONE OL
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya 4 milyon Euro!

Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

FALCAO DA ABD'YE SICAK...
ABD'YE futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

KENDİNİ MİAMİ'YE Mİ SAKLIYOR?
Takvim'in haberine göre Inter Miami'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor.

TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.

5 MAÇTIR FORMA GİYMİYOR
Sahalara dönüş süresi belli olmayan Falcao, 5 maçtır formasından uzak. Yönetim de Kolombiyalı'nın gidişine sıcak bakıyor.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya 4 milyon Euro!
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