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ve Pastore savaşında!

ve F.Bahçe’nin Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Pastore’yi istediği öne sürüldü. 2 kulüp devre arası Arjantinli yıldız için kapışacak

Giriş Tarihi: 14.12.2020 01:10 ABONE OL
Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore savaşında!

Galatasaray'a Javier Matias Pastore iddiası... Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız Pastore'yi gündemine aldığını öne sürdü. Roma'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

KALÇA AMELİYATI GEÇİRDİ
Takvim'in haberine göre Pastore geçirdiği kalça ameliyatı sonrasında bu sezon Roma'da hiç forma giyemedi. Pastore'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.

ÖNCELİK KİRALAMA TEKLİFİ
Geçtiğimiz sezon 15 maça çıkan ve 1 asist üreten Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitecek. Bu oyuncu için önce kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore savaşında!
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