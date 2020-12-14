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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:20 Son Güncelleme: 14.12.2020 14:44 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

B.M'Gladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Porto - Juventus
Leipzig - Liverpool
Barcelona- PSG
Sevilla - B.Dortmund
Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

AVRUPA LİGİ SON 32 TURU KURASI

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:

Seribaşı takımlar: Milan, Napoli, Roma (İtalya), Ajax, PSV (Hollanda), Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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