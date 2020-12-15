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'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

'de zirve mücadelesi veren , bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Yaz döneminde 'in yeniden kiralanması için ısrarcı olduğu Seri için Fulham'dan izin çıkmamıştı. İngiliz ekibi, ligin geride kalan diliminde şans vermediği Fransız oyuncusu sar-kırmızılı takıma bedelsiz göndermeye karar verdi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:10 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:14 ABONE OL
Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.

Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon 'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

Takvim'in haberine göre; Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu için ikna etti.

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Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK

İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek

SERI ARTIK İMZAYI BEKLİYOR

G.Saray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle sarı-kırmızılılara imza atacağı günü dört gözle bekliyor. de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.

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Galatasaray'da gündem yeniden Seri! Fulham bedava gönderecek
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