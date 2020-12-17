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'dan 'a veda mesajı

ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 18:20 ABONE OL
Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı

Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Hasan Hüseyin, "2,5 yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karışlıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum, kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Acar, ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanlarında olup desteğini gösteren kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da teşekkür etti.

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Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı
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