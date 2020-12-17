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Kupada sahne 'ın! İşte 'ın 11'i

, Kupası 5. turunda Tarsus İY’yi konuk edecek. Ligde Alanya’ya mağlup olan siyah-beyazlılar, kupada yara saracak. İşte 'ın sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:56 ABONE OL
Kupada sahne Beşiktaş'ın! İşte Kartal'ın 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda bugün 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İY ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki maç 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-19'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-18 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Kartal, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-17 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi. Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlılar, son olarak 2010-11 sezonunda bu başarıyı göstermişti.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, MONTERO, N'SAKALA, NECİP, JOSEF, MENSAH, GÜVEN, N'KOUDOU, LARIN
TARSUS İDMAN YURDU: BARIŞ, SEFA, İBRAHİM, ŞAHİN, ONUR, MERTCAN, SAMET, ALPEREN, FERHAT, SUAT, ATİLLA

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Kupada sahne Beşiktaş'ın! İşte Kartal'ın 11'i
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