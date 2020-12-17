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'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden

'de iki haftadır galip gelemeyen ve son olarak 'na 5. turda veda eden 'da, yaprak dökümü başlıyor. Bordo-mavililer 7 isimle yollarını ayıracak.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 01:48 ABONE OL
Trabzonspor'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetime gidecek oyuncularla ilgili raporunu bugün sunacak.

Takvim'in haberine göre, devre arasında değişime hazırlanan Avcı, genç oyuncuları oynatmak için de kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca devre arası takıma katılması muhtemel 4 takviyeye de yer bulmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, stoperdeki 4 yabancı oyucundan ikisinin gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Gaston Campi ve Majid Hosseini için menajerleri şimdiden kulüp arayışına girerken, Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı da kiralık gönderilecek.

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden
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