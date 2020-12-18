Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş sözleri!

'den sözleri!

Deplasmanda oynanacak olan maçı öncesinde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü , “Biz oraya, kaldırarak teslim olmaya da gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele edeceğiz” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 19:04 ABONE OL
Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş sözleri!

Deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesinde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya da gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak B.B Erzurumspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular taktik çalışması yaparak antrenmana son verdi.

"KAZANMAK İÇİN 90 DAKİKA MÜCADELE EDEN BİR TAKIM OLACAK"
Gol yedikten sonra takımın problemler yaşadığını ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğini belirten teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Her takımın Artıları ve eksileri var. Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Zor bir müsabaka bunu açıkça söylememiz lazım. Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olacak. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı alıp buraya geliriz. Yavaş yavaş kazanma alışkanlığına sahip olmamız gerekiyor. Takım halinde kırılgan bir yapımız var. Gölü yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

"HEDEFLEDİĞİMİZ TÜM PUANLARA TALİBİZ"
Maçlar sebebiyle oyuncularıyla antrenman fırsatı bulamadığını söyleyen Çimşir, "Bundan sonrasıyla ilgili devam eden süreçte istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz bütün puanlara talip olarak bunları gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre oldu. Biz oyuncuları dışardan tanıyorduk ama içeride yakından tanıma fırsatı bulduk. Tek eksiğimiz maçlar sebebiyle oyuncularla antrenman fırsatımız olmuyor. Bu problemi, eksikliği yaşıyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

"3 HAFTADAN SONRA TAKIM İSTENİLEN SEVİYEYE GELEMEMİŞ"
Takımın 2 galibiyetinin olduğunu, galibiyetlerin ise ligin başında rakiplerin eksik olduğu dönemlerde alındığını kaydeden Çimşir, "Konunun oyun tarafı var, dışarı tarafı var. Süreci başından sonuna kadar iyi hesap etmek gerekiyor. Ligde alınan 2 galibiyet var. Bunlar ligin başında ilk 3 haftada alınmış. Transferin devam ettiği süreçte rakiplerin eksik olduğu zamanlarda yapılmış, kazanılmış. Transfer bittikten sonraki süreçle alakalı problemler yaşamaya başlamışız. 3 haftadan sonra moral, motivasyon, fiziksel anlamda istenilen seviyede gözükmemiş. Bunların sebepleri nedir, kadro mühendisliği ne kadar doğru yapılmış bakıldığı zaman olumsuz giden süreç var. Bizle de devam ediyor bu süreç. Geçende söyledim 'Elimizde değnek yok.' 3 maçta, 15 günde her şeyi değiştirebilecek bir ortam gözükmüyor. Yaşananlar bahane değil. Bu bir süreç oyun anlamında, sahadaki organizasyon anlamında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla transfer dönemine kadar sağlıklı şekilde götürme amacındayız" açıklamalarında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler indirimleri başladı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim kararı! Okullar ne zaman açılacak? Yeni genelge...
Son dakika haberi: Hakkari'deki 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Evlerini terk etmek zorunda kaldılar
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi! Okullar ne zaman açılacak?
Çin aşısı hakkında son dakika haberi! Aşıyı olan Türk profesör antikor sonucunu paylaştı
Son dakika haberi: Angelina Jolie'ye benzemek için herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin hakkında flaş gerçek...
Son Dakika Haber - 4 yerli aşıdan müjdeli haber geldi! Bakan Mustafa Varank açıkladı...
Son Dakika Haber: Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise'den imalı sosyal medya paylaşımı! Sürpriz gelişme kafaları karıştırdı!
Son dakika: Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?
Son dakika: Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA