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'tan maç sonunda itiraf! "Acı çekiyoruz"

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oldu ve son 4 maçında 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , flaş ifadeler kullandı. İşte Bulut'un o sözleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 21:53 Son Güncelleme: 19.12.2020 22:05 ABONE OL
Erol Bulut'tan maç sonunda itiraf! Acı çekiyoruz

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu ve son 4 maçında 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Erol Bulut, flaş ifadeler kullandı.

İşte Bulut'un o sözleri;

Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.

Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.

Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz.

Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. En üst sıralara çıkarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

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Erol Bulut'tan maç sonunda itiraf! "Acı çekiyoruz"
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