Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.
Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan mavi-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi.
Kısa süre önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir, BB. Erzurumspor'un başında 4 maça çıktı ve hepsinde sahadan mağlup ayrıldı. Çimşir'in takımı bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.
İşte Hüseyin Çimşir'in BB. Erzurumspor karnesi:
Konyaspor 2-0 BB Erzurumspor
Hatayspor 3-0 BB Erzurumspor
BB Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği
Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor