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Erzurumspor'da 'le yollar ayrıldı

Son dakika... 'da 'in görevine son verildi. Çimşir, Erzurumspor'la ligde çıktığı 4 maçta puan alamadı. 41 yaşındaki teknik adam, tek galibiyetini 'nda Erokspor karşısında almıştı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 22:40 Son Güncelleme: 21.12.2020 22:54 ABONE OL
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan mavi-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi.

Kısa süre önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir, BB. Erzurumspor'un başında 4 maça çıktı ve hepsinde sahadan mağlup ayrıldı. Çimşir'in takımı bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

İşte Hüseyin Çimşir'in BB. Erzurumspor karnesi:

Konyaspor 2-0 BB Erzurumspor
Hatayspor 3-0 BB Erzurumspor
BB Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği
Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor

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Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı
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