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ve 'a Pastore'den kötü haber!

Son dakika haberleri... Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve , Arjantinli yıldız 'yi gündemine aldı ancak Roma'da forma giyen oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:04 Son Güncelleme: 22.12.2020 13:14 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

ara döneminin başlamasına kısa bir süre kala, transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen ve , 10 numara transferi için 'yi gündemine almıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

İtalyan ekibi Roma'nın, yüksek maliyeti nedeniyle ocak ayında sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Arjantinli yıldızın boşa çıkacak olması, F.Bahçe ve G.Saray'ın iştahını iyice kabartmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

'in iki dev kulübü, Pastore transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmenin hayalini kurarken, 'dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

YA ABD YA KATAR!

Todofichajes'te yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcunun Roma ile sözleşme feshi konusunda görüştüğü belirtilirken, yeni durağının ise Ligi (MLS) veya olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

Haberin detaylarında, Pastore'nin birçok ülkeden teklifi aldığı ifade edilirken, Tangocu'nun veya 'dan gelen tekliflere daha sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

Fotomaç'ın derlediği habere göre Roma ile sözleşmesini feshettikten sonra Pastore'nin yeni takımının birkaç gün içinde belli oalcağı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

JAVIER PASTORE KİMDİR?
2018'de 'den 25 milyon euro'ya alınan ancak gözden düşen Pastore, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Tangocu, daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!
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