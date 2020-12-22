Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

JAVIER PASTORE KİMDİR?

2018'de PSG'den 25 milyon euro'ya alınan ancak gözden düşen Pastore, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Tangocu, daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.