Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, 10 numara transferi için Javier Pastore'yi gündemine almıştı.
İtalyan ekibi Roma'nın, yüksek maliyeti nedeniyle ocak ayında sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Arjantinli yıldızın boşa çıkacak olması, F.Bahçe ve G.Saray'ın iştahını iyice kabartmıştı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Roma ile sözleşmesini feshettikten sonra Pastore'nin yeni takımının birkaç gün içinde belli oalcağı belirtildi.
JAVIER PASTORE KİMDİR?
2018'de PSG'den 25 milyon euro'ya alınan ancak gözden düşen Pastore, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Tangocu, daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.