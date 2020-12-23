"Devletin nefesi çok önemli"

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası maçı için gittiği İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan başantrenör Nedim Özbey, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla önceki gece Türkiye'ye getirildi. A Milli Takım'ı da çalıştıran Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşı da olan 65 yaşındaki Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.