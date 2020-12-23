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Trabzonspor'dan 'in mezarına ziyaret

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanı , son yolculuğuna uğurlanmıştı. Bordo-mavili ekip, Sümer'i mezarı başında ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:42 ABONE OL
Trabzonspor'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncular, dün vefat eden bordo-mavili kulübün efsane ismi Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Hatayspor ile oynanan müsabaka dolayısıyla dün Özkan Sümer'in cenaze törenine katılamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, bugün Sümer'in mezarını ziyaret ederek dua ettiler.

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Trabzonspor'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret
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