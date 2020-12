Trabzonsporlu Flavio'dan Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Flavio Da Silva, Galatasaray maçının çok önemli bir derbi olacağını belirterek, "Kolay da bir maç olmayacak. İç saha avantajını kullanarak, böyle önemli maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.



Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda, orta saha oyuncusu Flavio, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karadeniz ekibinin orta alan oyuncusu, ilk olarak Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi. Hatayspor maçından sonra da bu konuda duygularını ifade ettiğini belirten Flavio, "Özkan Sümer, bana anlatılan, kendisi hakkında okudum kadarıyla gerçekten çok büyük efsane. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye için bir şans olmuş isimlerinden biri. Onun anısını yaşatmak için ailesine başsağlığı diliyorum. 3 puanı kazanıp ona hediye ettiğimiz için gayet mutluyduk" dedi.



"TAKIMA YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Buraya gelene kadar hedefleri doğrultusunda hep savaşarak gelmiş birisi olduğunu kaydeden Flavio, şöyle devam etti:

"Burada da farklı olmayacak. Trabzonspor'a geldiğim günden beri, takıma katkı vermek, hoca beni tercih ettiği, nerede olursa olsun oynamamı istediği her anda takıma katkı vermek için mücadele eden birisiyim. Her şans bulduğumda, fırsat bana geldiğinde takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarda da bunu göreceklerdir."



"ALINAN KARARLARA SAYGI DUYMALIYIZ"

Flavio, kadro dışı bırakılan Diabete, Bilal Başacıkoğlu ve Plaza konusunda bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Tabiki bu tip kararlar her zaman sürpriz kararlar olmuştur. Bunlar futbolun içinde olan durum. Bizim de alışık olduğumuz durum. Kendileri bizim takım arkadaşlarımız. Onlar için gelecekte ve şu anda en iyi dileklerimi söylemek istiyorum. Umarım çok başarılı olurlar. Kulübümüz, hocamız, yönetimimiz böyle bir karar aldıysa saygı duyup, işimizi daha iyi yapmalıyız. Hiç bir futbolcu için kolay değil. Ancak böyle bir karar alındıysa, mutlaka onların sebepleri vardır. Biz de sadece kendilerine en iyi, başarılı olma dileklerini iletip yolumuza devam etmeliyiz."



"HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERECEĞİZ"

Kötü başladıkları ligde son 6 haftada 14 puan almalarının nedenlerini de açıklayan Flavio, bu konuda şunları söyledi:

"Hocamız geldiğinde gözlem ve fikirleriyle hazır durumda gelmişti. İlk tespiti takımın savunmada sıkıntı yaşadığıydı. İlk çalışmalarını hep savunma üzerine yaptı. İyi savunma, doğru savunma yaparsak bu takımın önceki oyuncularıyla maç kazanabilecek takım olduğunu iletmişti. Burada eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı. Bazı maçlarda iyi savunma yapamamamız veya hatalar nedeniyle kazanacağımız maçları kazanamamıştık. Hocamız geldiğinden itibaren savunma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi, neler yapabileceğimizi anlattı. Bununla son 6 maçta çok az gol yiyen, başarılı savunma yapan takım haline geldik. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte çok daha başarılı bir performans göstereceğiz."



"HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ, BEN DE BUNU YAPTIM"

Flavio, yedek kulübesinde oturduğu dönemle ilişkin olarak da, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip kararlar, hep hocanızın kararı olmuştur. Bize düşen saygı duymak. Ben hep buraya geldiğim andan itibaren hiçbir oyuncunun kontratında her maç ilk 11'de oynayacak, 90 dakika oynayacak diye bir şey yazmıyor. Ben oynamadığım bu zaman diliminde, o fırsatın bana geleceğini bilerek çalışmaya devam ettim. Oynamadığım maçları fırsat olarak gördüm. Neleri yapabileceğimi, neleri daha iyi yapmamı gerektiğini gördüm. O fırsat bana geldiğinde, hocamız seni oynatacağım dediğinde ben de çok mutlu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vücudunuzu her zaman hazır durumda tutmalısınız, bende bunu yaptım."



"GALATASARAY MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Galatasaray ile hafta sonunda oynayacakları maçın çok önemli olduğunu söyleyen Flavio, bu konuda ise şunları dedi:

"Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Çünkü hafta boyunca, hocamızla birlikte rakiplerimizin önemli yanlarını, tehlikeli ve belki de bizim kullanabileceğimiz yönlerini çalışıyoruz. Bu haftada aynı şekilde. Yine Galatasaray üzerine çalışıyoruz. Tabi ki tehlikeli ve tecrübeli bir takım aynı zamanda. Ancak rakibimizden daha önemlisi bizim neler yapacağız. Biz de her zaman ki gibi en iyimizi yapmaya çalışacağız. İçerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız kesinlikle. Daha önce de söylemiştim. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takım her zaman içerde ve dışarda nerede olursa olsun kazanmaya çalışır. Biz de iç saha avantajını kullanarak, böyle önemli maçı kazanmaya çalışacağız."



"DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"

Flavio, futbolda her şey için, her değişim için zaman gerektiğini kaydederek, "Her değişimin oturması ve takımın bir birine uyabilmesi için hocanın takımı anlayabilmesi, takımın hocayı anlaması için zaman gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu ve ilerlediğimizi görebiliyoruz aynı zamanda. Son 2 maçta gayet iyi gittiğimizi ve performans olarak da her maçta üzerine koyduğumuzu düşünüyorum ben. Sezon sonunda umuyorum istediğimiz yerde olabiliriz" açıklamasında bulundu.