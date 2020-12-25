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ve 'nun hedefindeki ilk isim!

Son dakika haberleri... 'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de Sportif direktör 'nun önderliğinde transferde ilk hedef belirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 01:24 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:32 ABONE OL
Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

Ara transfer döneminin başlayacağı 5 Ocak 2021 öncesi Fenerbahçe düğmeye bastı.

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

Önceliği savunma ve kanat bölgeleri olan sarı-lacivertlilerin Norveç Ligi'nde forması giyen 'e kanca attığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

formasıyla bu sezon oynadığı 28 lig maçında 19 gol, 24 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle de Kanarya'nın ilk tercihleri arasına girmiş durumda.

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Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

Sportif direktör 'nun Danimarkalı futbolcunun menajeri Pinhas Zahavi ile görüştüğü belirtilirken, ara transferde işi bitirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen ocak ayında Norveç kulübüne az bir bedel ödeyip, transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!

, bu sezon Bodo formasıyla 43 gole direkt katkı sağladı. 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 24 de asist yaptı.

(FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim!
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