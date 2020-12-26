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: asla kabul etmez

'in 15. haftasında , sahasında 'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü , değerlendirmelerde bulundu. Avcı, Trabzonspor camiasının bu tarz yenilgileri asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:31 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:33 ABONE OL
Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Deplasman ekibi, Arda ve Oğulcan'ın golleriyle mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Karadeniz ekibinin deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı zorlu derbiyi değerlendirirken, "Trabzonspor asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk.

Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik. İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı. "

Öte yandan Avcı, bu tarz yenilgileri bordo-mavili camianın kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Trabzonspor asla kabul etmez" şeklinde konuştu.

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Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez
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