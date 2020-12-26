Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. "Maçta yüzde 100 penaltımız vardı" diyen Albayrak, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.