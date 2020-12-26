Avcı da Terim de hata arayacak

SORU: Bugün Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Diagne, Kovid-19 şüphesiyle Trabzon'a götürülmedi. Falcao oynamalı mı? Abdullah Avcı ilk derbisine çıkacak. Sonuç ne olur?

İSKENDER GÜNEN: Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un oyun anlayışında büyük bir değişiklik olduğu gerçek. Çünkü Avcı'dan önce her maç çok gol pozisyonu veren bir takım vardı. Her türlü yetersizliğe karşın takım savunmasını öne çıkaran bir yapı var. Sorun ise oyuncu yetersizliği. Özellikle orta alanda mücadele eden, agresif iki oyuncudan başka ofansif anlamda hücuma destek veren bir oyun kurucunun takıma kazandırılması gerekiyor. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde şansların eşit olduğu bir karşılaşma olacak.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, takım savunmasını iyi yapan bir Trabzon ile oynayacak. Özellikle Marcao'nun dönüşü savunmayı güçlendirecektir çünkü oyunun başlangıcının merkezi Marcao. Taktiksel bir düelloya tanık olacağız. Falcao kulübede olacaktı ama Diagne'nin yokluğu Falcao'yu 11'e itecektir. Feghouli, Belhanda, Arda ve Emre Kılınç'tan oluşacak forvet hattının gol yollarında Falcao ile daha uyumlu olacağını düşünüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı ile Trabzonspor yeniden yarışın içine girebilecek konuma geldi. Bu maçı kazanırsa zirve adaylarından biri haline gelecek. Avcı, G.Saray'ı iyi biliyor, nasıl kazanacağının planını yapmıştır. Ancak bu kez onu daha yeni anlamaya başlayan bir kadroya sahip. Fatih hoca bu kırılganlığı değerlendirmeye çalışacaktır. İki takım da hata arayacaktır. Maçın berabere bitmesi sürpriz olmaz. F

FATİH DOĞAN: G.Saray'da Arda-Belhanda- Feghuoli üçlüsünü uyumlu ve moralli gördüm. Ancak bu üçlünün fiziksel gücü zayıf, bir de Diagne'nin uyumsuzluğu G.Saray adına handikaptı. Virüs şüphesiyle kadroya alınmadı. Onun yerine oynayacak Falcao'nun maç eksiği sorun yaratır. Trabzonspor Avcı ile moralli ve mutlu. Abdullah hoca haftalardır oyunla değil skorla konuşuyor. Bu yüzden bu maç Avcı'nın taktik savaşına dönüştü. Kim avlar, kim avlanır bu maç için söylemek güç.

BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor bugün topu Galatasaray'a verecek. Avcı'nın geçiş oyunu oynayacağı kesin. 4-1-4-1 oynayan Galatasaray karşısında orta sahayı Hatay maçında olduğu gibi önce savunma diyen adamlarla kuracak olan Avcı, maçı kilitleyebilir. Diagne'nin saha içindeki hareketsizliği ve ağırlığına bakınca, Falcao'nun ölüsü oynar dedirtiyordu. Diagne'nin yokluğunda onca maç eksiği olan Falcao 11'de mi çıkar yoksa G.Saray, Göztepe maçında olduğu gibi Diagne çıktıktan sonraki 4-6-0 ile mi maça başlar, göreceğiz.



ABDULLAH AVCI KULÜBEDE, FATİH TERİM TRİBÜNDE

Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına çıkacak olan Abdullah Avcı ile cezası nedeniyle tribünde olacak G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 7. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 2'sini Avcı, 2'sini Terim kazanırken, 2 mücadele berabere bitti.