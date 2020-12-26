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Başkan Yardımcısı : gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirtti

Kulübünün aralık ayı toplantısında konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı , "Bu sezon kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı" dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 18:52 ABONE OL
Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirtti

Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı" dedi.

Koronavirüs salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden Kaan Kançal, "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirtti
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