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'da vakalar artıyor

MİSLİ.com 3'üncü 3'üncü Grup'ta Perşembe günü oynanan Altındağspor maçı öncesi 3 futbolcu, 1 antrenör, 1 takım çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı 'da toplam vaka sayısı 11'e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:11 ABONE OL

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24 Aralık Perşembe günü oynanan Altındağspor maçı öncesi 3 futbolcu, 1 antrenör, 1 takım çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da toplam vaka sayısı 11'e ulaştı. Yeşil-kırmızılıların hafta içinde görülen vakalar sonrası tedbir amaçlı olarak yaptırdıkları koronavirüs PCR testlerinde 5 futbolcu, 1 takım çalışanında daha pozitif sonuca rastlandı. Hafif semptomlar gösteren bu isimler izolasyon altına alınıp tedavileri başlarken, Kaf-Kaf'ta koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 8'e çıktı. Hatfa içinde 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da futbolcular yarın tekrar testten geçecek.

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Karşıyaka'da vakalar artıyor
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