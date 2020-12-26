Karşıyaka'da vakalar artıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24 Aralık Perşembe günü oynanan Altındağspor maçı öncesi 3 futbolcu, 1 antrenör, 1 takım çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da toplam vaka sayısı 11'e ulaştı. Yeşil-kırmızılıların hafta içinde görülen vakalar sonrası tedbir amaçlı olarak yaptırdıkları koronavirüs PCR testlerinde 5 futbolcu, 1 takım çalışanında daha pozitif sonuca rastlandı. Hafif semptomlar gösteren bu isimler izolasyon altına alınıp tedavileri başlarken, Kaf-Kaf'ta koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 8'e çıktı. Hatfa içinde 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da futbolcular yarın tekrar testten geçecek.