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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 15. haftası, ile arasında oynanacak olan derbiye sahne olacak. Topladığı 26 puan ile ikinci sırada bulunan Galatasaray, 20 puanla 9. sırada olan Trabzonspor karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Trabzonspor da Galatasaray'ı devirerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça derbinin canlı yayın kanalı, saati ve diğer bilgiler merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:02 Son Güncelleme: 26.12.2020 09:03 ABONE OL
Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 20 puanla 9. sırada bulunan bordo mavili ekip, Galatasaray'ı devirerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Fatih Terim'in öğrencileri de zorlu Trabzon deplasmanından üç puan çıkartmak için sahada olacak. Bu noktada, Trabzonspor Galatasaray maçının canlı yayın kanalı, saati ve diğer bilgiler merak konusu oldu.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

26 Aralık Cumartesi günü Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 kanalından yayımlanacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

TERİM KULUBEDE BULUNMAYACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

FALCAO DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Falcao'nun Trabzon'a gidecek kafilede yer alması ancak maç eksiği nedeniyle müsabakaya yedeklerde başlaması bekleniyor.

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Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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