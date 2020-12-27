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'den 'a flaş gönderme!

Fenerbahçeli yönetici , ezeli rakiplere flaş bir göndermede bulunarak, "Bir rakibimiz 4 sezon üst üste 'de şampiyon olmuştu ki, o şampiyonlukların nasıl yaşandığı da bugün çok daha net ortaya çıkmış, tırnak içinde söylüyorum 'aydınlanmış' şekilde orada duruyor" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 01:09 ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, dün kulüp televizyonundan camiaya seslendi. Birlik beraberlik çağrısı yapan Sipahioğlu, ezeli rakiplerine de mesaj gönderdi. İşte Sipahioğlu'nun öne çıkan sözleri: "Oyuncularımızı, hakarete varan olaylar etkiliyor. Sezon bitene kadar camiamızdan tek ricamız var. Tıpkı 2000-2001 sezonu gibi bir seferberlik ilan edelim. Tüm eleştirileri 4-5 ay sonra yapalım. Bu oyuncular yepyeni oyuncular, henüz Çubuklu ile 14 maç oynadılar. Hepimizin taraftar olarak hissettiği sabırsızlık ortada ama takıma 6 yıldır buradaymış gibi yansıtmak adaletsiz."

20 YIL ÖNCEYİ HATIRLATTI

Son 6 şampiyonluğumuzun 3'ü çok inişli-çıkışlı sezonlardı. Her birini çok zor şartlarda kazandık. Birçoğunda takımımıza inancımızı, hayallerimizi göstererek, onları motive ederek, performans ve özgüven artırıcı hareketler yaparak kazandık. Sayın başkan Ali Koç ve yönetim, 'Hep Destek Tam Destek' sloganını istiyor. 2000-01'deki gibi bu slogan felsefemiz olsun. O sezon Fenerbahçe 27 ve 30. haftalar arasında 4 maçın 3'ünü kaybetti. Taraftarın öyle bir desteği vardı ki, 3-0 geriye düşüp, 4-3 kazandığımız Gaziantepspor karşılaşması dönüm noktası olmuştu. Hep destek tam destek vardı..."

AYDINLANMIŞ ŞAMPİYONLUKLAR!

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin 2000-01 sezonunda yaşadığı şampiyonluktan önce 4 yıl ligde mutlu sona ulaşan Galatasaray için şunları söyledi: "En son 1995-96'da şampiyon olmuş bir Fenerbahçe vardı. Bir rakibimiz 4 sezon üst üste Süper Lig'de şampiyon olmuştu ki, o şampiyonlukların nasıl yaşandığı da bugün çok daha net ortaya çıkmış, tırnak içinde söylüyorum 'aydınlanmış' şekilde orada duruyor. Bugün bütün Türkiye, herkes, o şampiyonlukların nasıl kazanıldığını ortaya koymuş durumda. Onun altını çizmek isteriz ama o günün şartlarına geldiğimizde öyle ya da böyle rakibimiz 4 sezon üst üste şampiyon olmuştu.

'F.BAHÇE'YE YAKIŞAN BİR SEÇİM OLACAK'

Yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili de konuşan Sipahioğlu, "Başkanımız Ali Koç, aday olur ya da olmaz, bunu önümüzdeki zamanlarda kendi takdiridir, kamuoyuyla paylaşır. Ama biz Fenerbahçe yakışan bir iletişim anlayışı benimseyeceğiz. O günün şartlarında aday olabilecek isimler, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarını eşit şekilde kullanacak. Eğer bir dönem daha aday olmayı düşünürse, buna başkanımız Ali Koç da dahil" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme!
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