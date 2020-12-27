İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

"FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.