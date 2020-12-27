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'daki finaline seyirci alınacak mı? açıkladı

Başkanı , futbolda geride kalan seneyi değerlendirdi. Pandemi dolayısıyla büyük aksaklıkların yaşandığı dünyasına dair konuşan Ceferin, 'da oynanacak finali hakkında da açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:52 Son Güncelleme: 27.12.2020 21:55 ABONE OL
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

Başkanı Aleksander , koronavirüsü gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve 'da oynanması planlanan finali için de konuştu.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

İŞTE CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI...

"30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

"FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.

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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

"DEVLER LİGİ'NDE 'İLGİNÇ' SİSTEM"

2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

AVRUPA SÜPER LİGİ

Avrupa Süper Ligi, Başkanı 'in son 30 yıldır rüyası. Daha ben futbolda yoktum o bunu düşündüğünde. 'nın iki başkan adayı da bu fikirle ilgili konuştu.

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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı

, ve İngiliz kulüpleri ise buna karşı. Bu bir fikir ancak futbolda kendilerinden başka kimseyi düşünmeyenlerin fikri. Futbolun yarınını değil, bugünü düşünenlerin fikri."

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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Ceferin açıkladı
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