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'in 'den ayrılık sebebi belli oldu! ...

ekibi ile geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 'in görevine sürpriz bir kararla son verdi. Alman çalıştırıcının görevden alınmasındaki gerekçenin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - maçında yaşanan ırkçılık olaylarının olduğunu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:27 ABONE OL
Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz , ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti ve yaşanan ırkçılık skandalı dünyanın gündemine oturdu.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemde bulununca ortalık karıştı.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

Başta olmak üzere, 'den ve Mbappe de Rumen hakeme büyük tepki göstermiş ve maç yarıda kalmıştı.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONUN BAŞLANGICI OLDU!
'nin teknik direktör ile yollarını ayırmasının perde arkasında, maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

Milliyet'in derlediği haberde, , CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

KARŞILAŞMANIN TAMAMLANMASINI İSTEDİ!
'da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo'ya sarfedilen ifadelerin ardından 'li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel'in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

OYUNCULARIYLA ARASI AÇILDI!
Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:
"Tuchel, maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti.

Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...

Sahayı terk eden ve maça devam etmek istemeyen futbolcularının kararını hiç anlayamadı. O olaydan sonra takımıyla arasında bir çatlak oluştu. Bu tam bir kopuşa yol açtı."

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Thomas Tuchel'in PSG'den ayrılık sebebi belli oldu! Başakşehir...
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