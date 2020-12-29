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Kulüplerden paylaşımları! "Artık yeter"

, , ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan ve olduğu iddia edilen tarafından öldürülen için paylaşımlarda bulundu. Korkunç olaya tepki gösteren kulüpler, "Canımız yanıyor! Çünkü bugün bir kadın daha vahşice katledildi!", "Bu vahşet artık son bulsun!", "ARTIK YETER!", "İsimler değişiyor vahşet değişmiyor" şeklinde tweetler attılar.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:31 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:37 ABONE OL
Kulüplerden Aylin Sözer paylaşımları! Artık yeter

Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.

Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

Yaşanan bu vahşete sosyal medyadan da tepkiler geldi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray Aylin Sözer için paylaşımlarda bulunarak yaşananlara tepki gösterdiler.

İşte o paylaşımlar...




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Kulüplerden Aylin Sözer paylaşımları! "Artık yeter"
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